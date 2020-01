Drugsdealer met tienduizenden euro's cash in huis opgepakt

De politie heeft zondagavond een flinke hoeveelheid geld en drugs gevonden in de kruipruimte en de trapkast van een woning aan de Marlow Mosshof in de wijk Nesselande. De 47-jarige bewoner is opgepakt.

Iemand had de politie gewaarschuwd dat de verdachte vanuit zijn huis en zijn auto drugs zou dealen. De politie heeft eerst een andere man aangehouden die cocaïne zou hebben gekocht bij de verdachte dealer. Die zat in zijn auto op de Hoofdweg.

In zijn woning aan de Marlow Mosshof lagen flinke hoeveelheden drugs in de kruipruimte en in de trapkast. In de slaapkamer stond een kluis met tienduizenden euro's contant geld.