Kopstuk Mocro Maffia was bijna buiten de bajes

Het was Omar L. bijna gelukt om uit de gevangenis van Zutphen te ontsnappen. Zijn vier bevrijders waren vorige week zondag al binnen het complex en probeerden met een slijptol een binnendeur te forceren. Maar die deur bleek sterker dan gedacht en de accu van de slijptol was leeg.

De Telegraaf schrijft dat de mannen geen reserveaccu bij zich hadden, waardoor ze de poging moesten staken. Omar L. stond op dat moment al op de luchtplaats te wachten.

De Franse bevrijders konden relatief gemakkelijk de gevangenis binnenkomen, omdat een van hen zich had voorgedaan als bezoeker. Hij zette de schuifdeur van de gevangenis open voor zijn handlangers.

Brandend busje

Volgens De Telegraaf was de actie van de Fransen "uitermate riskant en gewaagd, maar goed doordacht en voorbereid". Zo was een brandend busje bij de gevangenis mogelijk bedoeld als afleiding. Kort na de actie werden de vier opgepakt. De Fransen met Marokkaanse roots zitten nog steeds vast.



Na zijn mislukte ontsnappingspoging werd Omar L. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. L. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor zijn aandeel in verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu. Daar woedt sinds een aantal jaren een uiterst gewelddadige strijd tussen telkens wisselende groeperingen.

L. zat eerder vast in de gevangenis van Krimpen. Toen er berichten waren dat rivalen hem daar met een binnengesmokkeld wapen wilden liquideren in de gebedsruimte, werd hij overgeplaatst naar Zutphen. Sander Janssen uit Rotterdam is zijn advocaat. Hij verdedigde ook Willem Holleeder.