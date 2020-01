Boženík: 'Qua supporters is Feyenoord een van de grootste clubs ter wereld'

Róbert Boženík is maandag gepresenteerd als nieuwe spits van Feyenoord. "Feyenoord is ook in Slowakije een grote club. Mijn opa en oma moesten huilen toen ik vertelde dat ik naar Feyenoord ging", vertelt de aanvaller die een contract voor 4,5 jaar tekende.

Bij Feyenoord moet de Slowaak de concurrentiestrijd aangaan met Nicolai Jorgensen. "Ik weet niet of ik er direct sta. Met Jorgensen hebben ze al een topspits. Ik ben een jonge speler en zal op mijn kans wachten. Als ik die kans krijg, wil ik hem graag pakken."

Boženík is gecharmeerd van het stadion van Feyenoord. "Toen ik de Kuip binnenkwam, kreeg ik een trots gevoel." Feyenoord is ook een begrip in zijn thuisland. "Qua supporters horen ze bij de drie grootste clubs van de wereld. Ik was sprakeloos toen ik een aantal video's zag." De jongeling heeft zijn vader al uitgenodigd voor een wedstrijd in de Kuip. "Mijn vader zei: "Als je daar ook scoort, ga ik huilen."

Kunstgras

De 20-jarig Slowaaks international heeft geen moeite met kunstgras aangezien hij bij zijn vorige club Zilina gewend is om op die ondergrond te spelen. "Natuurlijk houd je van echt gras, maar je houdt vooral van voetbal. En dan maakt het niet uit waar je op speelt. Of je nou op straat of in het bos speelt."

"Voor ons is het belangrijk dat we iemand achter de hand hebben achter Jorgensen. Als je zo'n jong talent kan vastleggen, is dat natuurlijk ideaal", zegt technisch directeur Frank Arnesen.

Feyenoord wil zich nog versterken met een middenvelder, maar kopen is geen optie meer voor de Rotterdammers. "Als er iets bij komt, zal het via een huurconstructie zijn."