Definitief ontwerp nieuw Feyenoord-stadion moet goedkoper en efficiënter

Er wordt onder meer gewerkt aan aanpassingen van het definitief ontwerp met betrekking tot de constructie van het stadion en de business case. Dat blijkt uit stukken die Rijnmond ter inzage heeft gekregen.

Ingewijden laten weten dat het bij zulke grote bouwprojecten gebruikelijk is dat er een definitief ontwerp nog wordt aangepast. Dit is een standaard procedure, aan de hand van hoeveel geld er voor een project beschikbaar is. Die aanpassingen leiden tot een technisch ontwerp, waarna wordt toegewerkt naar een zogenaamde 'financial close'. Op dat moment wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd.

Bij de aanpassingen in het definitief ontwerp wordt gekeken naar de dragende constructie en de dakconstructie. Deze moeten goedkoper en efficiënter, wat in de praktijk betekent dat er veel meer beton dan staal in het aangepaste ontwerp zal komen. Verder wordt in de business case gesleuteld aan de plannen met betrekking tot dagelijkse horeca, keukenvoorzieningen en energievoorzieningen.

Zoals eerder gemeld is de herberekening van deze business case en de gevolgen van het aanpassen van het Definitief Ontwerp voor de voetbalclub essentieel in het vormen van hun besluit om door te gaan met het project Feyenoord City. Aanvankelijk wilde de club in januari een knoop doorhakken, maar dat is met de huidige stand van zaken uitgesteld tot de zomer.

Als Feyenoord besluit om door te blijven gaan met de plannen voor Feyenoord City zou volgens de nieuwe planning het Technisch Ontwerp van het stadion klaar moeten zijn in februari 2021. Een half jaar later moet het bestemmingsplan, de prijsovereenstemming met de aannemer en de contracttering van de aannemer afgerond zijn, zodat de daadwerkelijke bouw in maart 2022 begint. In juni 2025 zou het stadion rondom Feyenoord City in gebruik moeten worden genomen.