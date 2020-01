Rotterdam in 1900: 'Het meurde naar strontkarren en het was er een pokkeherrie'

Er is een nieuw fotoboek over Rotterdam uitgebracht met foto's rond 1900

Er is een nieuw fotoboek over Rotterdam uitgebracht met foto's rond 1900. Het laat een eeuwenoude stad zien, eentje zoals we die nu bijna niet meer herkennen.

"De foto's werken als een speurtocht, soms herken je kleine elementen nog van toen", aldus verslaggever Maikel Coomans, die met het boek in de hand door de stad gaat.

De samensteller van het boek heeft in teksten naast de foto's uitgebreide duiding over wat je ziet. "Kijk hier zijn we in de Oude Haven. Vroeger was hier superveel bedrijvigheid, nu is het hier op maandag maar rustig", weet Joop de Jong, samensteller van het fotoboek 'Fotograaf te Rotterdam 1885-1910'.

Herriestad

Waar de stad er in 1900 misschien wel heel mooi en oud uitzag, rook het er heel anders dan nu. "De strontkarren reden voorbij, het was hier en daar een open riool waar de boten doorheen moesten varen en alle machines liepen op stoom. Dat maakte ook veel herrie", zegt de Jong.

Koninklijk foto archief

De foto's zijn gemaakt in 1900 door fotograaf Carl Emil Mögle, in opdracht van de gemeente Rotterdam. "Wilhelmina was toen net koningin geworden en kreeg een fotoboek van Rotterdam cadeau van de stad", vertelt de samensteller. De foto's zijn nog nooit eerder gepubliceerd, omdat het fotoboek in 1900 in de Koninklijke archieven is verdwenen. Tot nu dus.

"De foto's zijn zeer bijzonder, want voor die tijd zijn ze extreem scherp en gedetailleerd. Vroeger werden alleen personen of gebouwen geportretteerd. Mögle was de eerste fotograaf uit die tijd die een hele stad als portret fotografeerde", zegt de Jong.