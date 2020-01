Scheepsbouwers van Damen terug uit China

De Chinese provincie Hunan ligt op zo'n 100 kilometer afstand van de stad Wuhan. In Wuhan is in december het nieuwe coronavirus uitgebroken. Tot nu toe is het virus bij meer dan 2700 mensen vastgesteld, 81 patiënten zijn overleden.

Er zijn nog twee Nederlanders op een scheepswerf van Damen in de provincie Hubei. Dat is de provincie waarin de stad Wuhan ligt. Het bedrijf kijkt met de Nederlandse overheid of die twee medewerkers veilig naar Nederland kunnen worden gehaald.

Er is nog weinig bekend over het virus, omdat deze soort zo nieuw is. Ook hoe gevaarlijk het precies is moet nog worden onderzocht. Het lijkt erop dat de overledenen van het virus kwetsbaar zijn. Ze hadden bijvoorbeeld al hart- of longproblemen.