Rob Jacobs in FC Rijnmond: 'Ik zou Diemers naar Feyenoord halen'

Oud-trainer Rob Jacobs is bijzonder gecharmeerd van Fortuna Sittard-middenvelder Mark Diemers (26). "Ik zou hem naar Feyenoord halen," zei hij in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Het is een hele goede voetballer die iemand voor de goal kan zetten. Hij laat het zien in een vreemdelingenlegioen, dus kan hij het ook bij Feyenoord," zegt Jacobs. Zijn uitspraak leverde een leuke discussie op aan de desk. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop is het totaal niet met Jacobs eens terwijl Emile Schelvis hem gelijk geeft.

Jacobs heeft verder een goed gevoel over de nieuwe spits Róbert Boženík na het zien van wat videobeelden. "Ik zie een leuke speler. Alles wat hij doet is doelgericht." Over Nicolai Jorgensen is hij kritisch. "Hoeveel tijd heeft hij nog nodig? Hij moet uitblinken tegen Fortuna en Heracles. Vorig jaar liep hij zelfs Robin van Persie in de weg."

FC Rijnmond ging verder over het gevaar uit corners tegen Feyenoord, het uitspelen van de bekerwedstrijd bij Fortuna Sittard en de verrichtingen van Sparta en Excelsior.

De volledige uitzending is later bij dit bericht te bekijken.