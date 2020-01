'We zijn als Nederland goed voorbereid op coronavirus'

De zorgen over het coronavirus zijn groot. Toch hoeven wij ons als Nederlanders volgens Marion Koopmans, hoogleraar virologie bij het Erasmus MC in Rotterdam, niet direct ongerust te maken.

"Naar inschatting is de kans niet groot dat het virus naar Nederland komt." Toch houdt ze een slag om de arm. "Het hangt ook af van hoe goed het in China lukt om het probleem te stoppen."

Nederland is in ieder geval goed voorbereid. "In het hele land is er een plan, dat door het RIVM is georganiseerd", legt Koopmans uit. De GGD, laboratoria en ziekenhuizen hebben afspraken met elkaar.

Broodje aap

Op internet gaan er allerlei verhalen rond waar het virus exact vandaan komt. Waar de een het heeft over dat het afkomstig is van slangen, bericht de ander over vleermuizen.

"Het slangenverhaal is echt een beetje een indianenverhaal. Dat geloven weinig mensen in mijn vak", vertelt Koopmans. Wel is duidelijk dat dit soort infecties inderdaad in wilde dieren voorkomen, bijvoorbeeld in vleermuizen. "Maar, het kan best zijn dat het via een ander dier is overgedragen."