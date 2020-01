Celstraf en opname voor verspreiden kinderporno via chats

De rechter heeft een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd aan een man uit Gorinchem, die via het dark web een grote hoeveelheid kinderporno verzamelde en verspreidde. Ook moet hij worden opgenomen in een kliniek.

De 26-jarige man was beheerder van verschillende chatsites waarin kinderporno werd gedeeld. In totaal zijn 11 duizend kinderpornografische afbeeldingen gevonden, in vijf jaar verzameld. Daaronder zat ook seks van kinderen met dieren.

Hij heeft eerder al vrijwel alles bekend. Deskundigen hebben zowel pedofilie als autisme bij hem geconstateerd.

De man moet na zijn celstraf meteen worden opgenomen in een kliniek. Na zijn behandeling moet hij worden begeleid in een beschermde woonvorm, omdat de rechter er rekening mee houdt dat hij opnieuw de fout in kan gaan.