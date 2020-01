Vestia wil krakers in kort geding laten uitzetten

uitzetting van krakers in de Tweebosbuurt

Ook krakers in de Tweebosbuurt zijn tegen sloop Foto: Margreet Doorson

Vestia wil een groep krakers in de Rotterdamse Tweebosbuurt laten uitzetten. De wooncorporatie spande een kort geding aan, dat maandagmiddag diende. Volgens Vestia zitten de krakers er vooral als actievoerder en niet omdat ze per se een dak boven hun hoofd nodig hebben.

In de bijna twee uur durende zitting stonden de advocaten van de drie gedaagde krakers en Vestia voortdurend lijnrecht tegenover elkaar. Hamvraag: hebben de krakers onderdak nodig of zitten ze er al vooral als protest tegen de voorgenomen sloop van de buurt? Wettelijke bescherming voor krakers is vooral bedoeld voor het eerste.

Ideologie

Voor advocaat Groenman van Vestia was het duidelijk: "De krakers zijn ideologisch gedreven. Zij hebben uit ideële motieven niet het recht om te kraken."

De raadsman hoopt dat de rechter een stap verder gaat dan alleen uitzetting. Hij hoopt op een totaalverbod op kraken in de buurt. "Er worden volop pogingen gedaan. Alle sluizen staan open."

Aan de andere legde een kraakster uit dat ze wel degelijk om praktische reden sinds november in de Tweebosbuurt woont. "Ik kwam uit een ruimte met één klein kacheltje en zag op tegen de winter. Hier zit ik veel warmer."

"Een ideale kwestie waar idealisme en de praktisch wonen samenkomen", betoogde haar advocaat. "Dit kort geding heeft geen spoedeisend belang: het is nog volledig onduidelijk of er daadwerkelijk gesloopt gaat worden."

Daarmee doelt hij op de juridische overwinning die een groep huurders eerder deze maand behaalde. De rechter bepaalde toen dat ze niet mogen worden uitgezet. Vestia gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.



Eerder besloot een andere rechter juist dat bewoners die niet willen verhuizen wél mogen worden uitgezet.

Gearresteerde krakers

Afgelopen donderdag werd een groep nieuwe krakers gearresteerd en diezelfde dag weer vrijgelaten. De drie krakers die maandag voor de rechter stonden, wonen al maanden op hun huidige stek en hebben daarom enige bescherming van het huisrecht. Dat verbiedt uitzetting zonder tussenkomst van de rechter.

In hoeverre dat huisrecht van belang is, wordt woensdag duidelijk. Dan doet de rechter uitspraak.

Ook vanuit de politiek komen er reacties op de krakers in de Tweebosbuurt. De Rotterdamse SP vindt dat er bij die uitzetting te hardhandig is opgetreden. De PVV is tegen sloop van de buurt, maar vindt kraken een onjuist middel.