Minister: 'Belangrijke stappen gezet in aanpak stalking'

Er zijn belangrijke stappen gezet om slachtoffers beter te beschermen tegen stalking. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. De aanleiding van de brief is de dood van de Rotterdamse scholiere Hümeyra, waarbij de hulpinstanties in de aanpak van stalking ernstig tekortschoten.

Verschillende organisaties, zoals de politie, justitie, de reclassering, stichting Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland werken aan verbetering van de aanpak van stalking.

Zestig telefoontjes

Eind 2018 kwam de Inspectie Justitie en Veiligheid met een vernietigend rapport over alle betrokken hulpinstanties in de zaak rondom Hümeyra. Zij werd na het verbreken van haar relatie lastig gevallen en mishandeld door haar ex-vriend Bekir E.

Na meer dan zestig telefoontjes naar de politie, diverse aangiften, contact met ruim vijftig hulpverleners en een contactverbod voor haar ex ging het toch mis. Hümeyra werd door haar ex-vriend vermoord.



Op 30 januari debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de inspectie. Enkele maatregelen voor de verbetering van de aanpak van stalking zijn al doorgevoerd.

Ernstige zorgen

Zo is er een werkinstructie stalking bij de politie ingevoerd: bij stalkingszaken wordt voortaan een casusregisseur aangewezen, die onder meer als aanspreekpunt fungeert. Bij politie, Reclassering en justitie zijn contactpersonen aangewezen waar Slachtofferhulp terecht kan bij ernstige zorgen over de veiligheid van slachtoffers.

Verder schrijft minister Grapperhaus dat de politie gebruik maakt van SASH (Screening Assessment for Stalking and Harassment) om snel en goede veiligheidsbeoordeling te kunnen doen.

Voorrang

SASH kwam overigens al eerder in het nieuws, betreffende Hümeyra. Toen was het screeningsinstrument namelijk nog niet goed geïmplementeerd in Rotterdam. Daardoor zijn de risico's verkeerd ingeschat en de opvolging niet goed verlopen.



Daarnaast kunnen stalkingszaken nu voorrang krijgen bij de rechtbank: dan wordt de zaak binnen maximaal 30 dagen behandeld. Reclassering overweegt nog om bij situaties met een hoog risico van ex-partnerstalking altijd een enkelband in te zetten.

Maximumstraf

In de brief schreef Grapperhaus ook nog in mei met een wetsvoorstel te komen om de maximumstraf voor doodslag te verhogen. Het verschil met moord is nu te groot, vindt hij.

De maximale straf voor moord, waarbij sprake was van een vooropgezet plan, is 30 jaar of levenslang. Doodslag wordt beschouwd als een impulsdaad en wordt daarom lichter bestraft, met maximaal 15 jaar.