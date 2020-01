Rotterdam herdenkt Holocaustslachtoffers: 'We moeten elkaar accepteren, niet alleen tolereren'

"We wijzen vaak naar anderen in de wereld, maar de grootste tragedie heeft hier plaatsgevonden", zei burgemeester Ahmed Aboutaleb bij de herdenking. "Dat dwingt tot bescheidenheid en reflectie."

De burgemeester zei ook klaar te zijn met de term tolerantie. "Tolerantie is een manier om elkaar te negeren. Zolang ik geen last van je heb, tolereer ik je. Het wordt tijd om de term acceptatie te omarmen."

De burgemeester riep het publiek op om het verschil te maken. "U bent allemaal op uw eigen manier een leider: in uw straat, op uw school, in uw wijk. Ik doe graag een beroep op u."

Kostbaar

Ook Ronald E. Waterman kreeg het woord. Hij overleefde als kind concentratiekamp Theresiënstadt in Tsjechië. Later werd hij waterbouwer en was hij een tijd Statenlid. "Ik wil dat u naar de geschiedenis van de Holocaust kijkt om te zien hoe kostbaar onze vreedzame samenleving is", zei Waterman tegen het publiek. "Hoe bijzonder het is om in zo'n inclusieve, dynamische, kleurrijke stad als Rotterdam te leven."

Na de speeches vormden schoolkinderen een symbolische cirkel om het verlichte monument. Op de kade liggen zeshonderd verlichte stenen van kunstenaar Daan Roosegaarde. Die vormen een deel van het kunstwerk Levenslicht. Door heel Nederland liggen hoopjes verlichte stenen die staan voor Joden, Roma en Sinti die slachtoffer werden van de Holocaust.

De Eramusbrug kleurt maandagavond blauw vanwege de herdenking.