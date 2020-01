Oud-Rijnmond verslaggever in China: 'De paranoia groeit met de dag'

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Dagelijks loopt het aantal besmettingen op, stijgt het aantal doden en wordt ook de angst vergroot dat het in Nederland op zal duiken. Oud-Rijnmond verslaggever Cindy Huijgen bezocht virusstad Wuhan.

"Er is mij nadrukkelijk verzocht mijn appartement in Peking niet te verlaten", vertelt Huijgen op Radio Rijnmond. Vijf dagen geleden bezocht ze de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus is ontstaan.

Mondkapjes

"Toen ik er was, reed alles nog in de stad. Nu is het verlaten. Niemand komt meer op straat." Vorige week kon Huijgen nog 'gewoon' naar de bewuste markt waar het virus is ontstaan. Daar was het wel uitgestorven. Marktkraamhouders wilden compensatie hebben omdat hun kraam al weken dicht is.

Het merendeel van de Chinezen draagt inmiddels - tegen gewoonte in - een mondkapje. Mensen zijn alert op het virus en ziekteverschijnselen. En boven alles: bang. "Toen ik vrijdag terugkwam zeiden een aantal vrienden dat ze me voorlopig niet wilden zien", vertelt Huijgen. "En dat begrijp ik ook."



Wat ik doe mijzelf en anderen tegen het virus te beschermen - Vaak desinfecteren: handen, smartphone én laptop - Mondkapje op als ik naar buiten ga of de deur open om bestelling aan te nemen - Geen andere mensen aanraken - Temperatuur regelmatig checken - Meewerken met overheid

Quarantaine

Een dag na terugkomst stond de wijkcommissie voor de deur, met de vraag of ze recent in Wuhan was geweest. "Er werd me nadrukkelijk verzocht mijn appartement niet te verlaten en er wordt twee keer per dag gebeld om te checken hoe het met me gaat." Ook moet ze haar temperatuur doorgeven.

De quarantaine is echter nog niet verplicht, zoals in Shanghai wel het geval is. "Ik verwacht dat het nog wel strafbaar gaat worden om je huis te verlaten", denkt Huijgen.

Voor de komende tien dagen is de oud-Rijnmond verslaggever nog aan huis gebonden. "Voor zover we weten bedraagt de incubatietijd veertien dagen, dus ik zit nog tien dagen hier in huis. Gelukkig is het heel makkelijk om boodschappen te laten bezorgen."



De bezorger nam overigens geen risico's: hij klopte even aan en rende toen gelijk weg. "De paranoia groeit hier in Peking met de dag."

En niet zonder reden. Het virus is namelijk inmiddels overal in China (op Tibet na). "Je merkt wel dat de autoriteiten geleerd hebben van de SARS-uitbraak in 2003", vindt Huijgen. "Maar de verspreiding gaat snel."

Gebrek aan bedden

De ziekenhuizen in virusstad Wuhan zitten stampvol, waardoor mensen met lichte symptomen bij gebrek aan bedden naar huis worden gestuurd. Daardoor verwacht Huijgen dat het daadwerkelijke aantal patiënten nog weleens hoger kan liggen dan tot nu toe geschat wordt.

Volgens de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans is Nederland overigens goed voorbereid op eventuele patiënten. Daarnaast is de kans niet groot dat het virus naar Nederland komt, vertelt ze aan Rijnmond. Nederlanders hoeven zich dan ook niet direct ongerust te maken.