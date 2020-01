Ook verslagenheid bij Feyenoord om dood Bryant: 'In alles gepassioneerd'

De plotselinge dood van de Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant zorgde ook voor verslagenheid bij Feyenoord Basketball. Daar spelen Amerikanen zoals Keyshwan Woods. "Hij was in alles gepassioneerd."

Woods wilde het nieuws maar niet geloven zondagavond. Bryant was zijn idool. "Hij werkte altijd het hardst. Als eerste in de gym en als laatste eruit en altijd zijn schoten oefenen. Ik heb zijn spel veel bestudeerd."

Ook bij trainer Toon van Helfteren sloeg het nieuws in als een bom. "Hij heeft het gezicht van de NBA mede bepaald. Dat is niet niets. Het was stil vanochtend op de training."

Feyenoord Basketball speelde zaterdag tegen Leeuwarden. RTV Rijnmond maakte de onderstaande reportage over de ontwikkeling van de ploeg.

