Ahoy bedankt Duncan Laurence met 'Door Duncan'

Ahoy en de stad Rotterdam hebben songfestivalwinnaar Duncan Laurence in het zonnetje gezet. Als bedankje voor de winst van het Eurovisie Songfestival 2019 is de artiesteningang van Ahoy naar hem vernoemd. De ingang heet voortaan de 'Door Duncan'.

Op dinsdag 28 januari vindt de officiële aftrap van het songfestival plaats: reden voor Rotterdam en Ahoy om de zanger maandag officieel te bedanken voor zijn prestatie vorig jaar. Naast de vernoeming is hem een plaat - van Duncan met zijn trofee - aangeboden. Replica's hiervan komen op het stadhuis en bij de artiesteningang van Ahoy te hangen.

"Door Duncan hebben wij dit prachtige evenement naar Nederland, naar Rotterdam en naar Ahoy gehaald", licht algemeen directeur Ahoy Jolanda Jansen toe. "Dat verdient een officieel dankjewel en memorabel aandenken."

Duncan was zeer verrast: "Wat vet en wat een eer; een eigen deur in Ahoy! Ik hoop dat het zo’n mooi feest gaat worden in mei.”