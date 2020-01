In de nacht van maandag op dinsdag is de Maastunnel van 22:00 tot 00:30 uur alleen afgesloten in de richting van Rotterdam-Zuid. Daarna is de tunnel tot 06:00 uur afgesloten in beide richtingen.

Datzelfde gebeurt in de nacht van dinsdag op woensdag.

Verkeer kan tijdens de afsluiting omrijden over de Erasmusbrug, de Willemsbrug, door de Beneluxtunnel of over de Van Brienenoordbrug.