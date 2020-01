Rotterdam Songfestivalstad: het gaat nu echt beginnen

De voorbereidingen zijn natuurlijk al maanden bezig, maar op dinsdag 28 januari gaat het dan echt beginnen. Rotterdam krijgt tijdens een bijeenkomst op het stadhuis de Eurovisie Songfestival-sleutel overhandigd. Rotterdam is vanaf dat moment officieel de gaststad en dus kan de gekte beginnen.

De sleuteloverdracht wordt gevolgd door de loting voor de twee halve finales van het liedjesfestijn in Ahoy, op 12 en 14 mei. Een loting waar Nederland niet aan meedoet, omdat het als gastland direct geplaatst is voor de finale op 16 mei. De loting is het eerste officiële optreden van de drie presentatoren van het songfestival: Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit.

Vloggers

Tel Aviv, de stad waar Duncan Lawrence afgelopen jaar het festival won met zijn nummer Arcade, overhandigt dinsdagmiddag de 'sleutel' aan burgemeester Aboutaleb.

Daarbij zijn uiteraard journalisten aanwezig, net als vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de organisatie, maar ook songfestivalvloggers en -bloggers. Zij weten als geen ander de fanatieke fans te bedienen en nader kennis te laten maken met Rotterdam.

Het is inmiddels een songfestivaltraditie dat iedere gaststad iets toevoegt aan de enorme sleutelbos, valt te lezen op de website van het songfestival. Tel Aviv zal dus dinsdag een sleutel overhandigen met een Israëlische toevoeging eraan.

J'aime j'aime la vie

Misschien dat het voor de nuchtere Rotterdammer op straat nog moet gaan leven, maar voor de diehard fans stijgt de temperatuur nu toch gestaag.

"Ik ben er wel mee bezig en ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn in Rotterdam", aldus een fan. De fan is echter een uitzondering: bij het merendeel van de voorbijgangers leeft het festival nog totaal niet.

Een voorbijganger kan zich ergens nog wel iets van het songfestival herinneren: "J'aime j'aime la vie kan ik me herinneren, van zevenhonderd jaar geleden. Daarna is bij mij de interesse opgehouden."