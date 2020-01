Overlevende concentratiekamp deelt geëmotioneerd zijn verhaal

Het is namelijk exact 75 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. "Ik begrijp dat het soms nodig is om de gebeurtenissen uit het verleden te vertellen, om de toekomst tegemoet te kunnen treden."

Makkelijk was het echter niet. Met een hoorbare trilling in zijn stem vertelt Waterman over zijn tijd in concentratiekamp Theresiënstadt in Tjechië. "Ons transport was op 4 september 1944", begint hij.

"Na twee dagen en twee nachten in een veewagon, met zo'n 75 mensen en één ton voor behoeftes, kwamen we op 6 september in het kamp aan." Met een brok in zijn keel vervolgt hij zijn verhaal: "Op een dag kwam er een wagon uit Auschwitz aan. Mensen vielen meer dood dan levend uit de wagons. Twee uitgemergelde mensen kropen naar me toe, naar de waterige kom soep ik in mijn handen hield."

Moeilijk

Waterman's adem stokt. Er valt een stilte. De toeschouwers blijven gebiologeerd naar hem kijken, terwijl er tranen over zijn wangen rollen. "Sorry", brengt hij uit.

Het oud-Statenlid vindt het alles behalve makkelijk om zijn verhaal te doen, maar het voelde als zijn plicht. Ook voor degenen die de oorlog níet overleefden.

"Ik zette de kom voor hen neer", gaat hij toch verder. "Om er als eerste bij te zijn, sloeg de ene de ander dood. Daarna stierf hij zelf. De kom liet ik staan."