Moniz content over debuut Burger: 'Hij was onze beste man'

Na afloop van de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Jong PSV waren de druiven zuur voor de Kralingers. Zeker door de late winnende treffer van de Eindhovenaren. De vroege rode kaart van doelman Alessandro Damen gooide roet in het eten van alle tactische plannen van trainer Ricardo Moniz. "We moesten 4-4-1 spelen helaas, daarmee gaven we Jong PSV het initiatief."

Voor die rode kaart voerde Excelsior de boventoon. Moniz baalt van de rode kaart, vooral omdat de start van Excelsior in Eindhoven hoop gaf. "Het is niet als een kaartenhuis in elkaar gestort. We zijn mentaal sterk, maar dit is een ramp. Als je met elf man speelt. Als je ziet hoe we openen, dat was ijzersterk. Elias Omarsson scoorde toen bijna."

Wouter Burger

Feyenoord-huurling Wouter Burger maakte in het treffen met Jong PSV zijn debuut voor Excelsior. Na 69 minuten werd de middenvelder met kramp gewisseld. Volgens Moniz was Burger de beste man van het veld. "Wouter Burger was onze beste man. Toen hij eraf ging verloren we alle controle", verklaart de trainer het spel na de wissel. "Het is voor hem jammer dat we niet met elf man bleven, dan heeft die jongen meer het gevoel van succes. Dan kan die jongen nog meer het spel bepalen. Nu heeft Burger alleen maar moeten tegenhouden."

Dat gevoel van succes is voor Moniz de aankomende duels belangrijk. Na de gelijke spelen tegen FC Dordrecht (1-1) en Telstar (3-3) en nederlagen tegen FC Eindhoven in de beker (0-2), Cambuur (1-3) en nu Jong PSV is Excelsior naarstig opzoek naar een overwinning. "We hebben succesbeleving en een beetje geluk nodig. Dat je vandaag die 2-1 maakt, dat je geen rode kaart pakt. Dat soort dingen. Dat geluk moeten we ook afdwingen. In dat opzicht is voetbal wel eerlijk."