Tien jaar geleden: Nanda Kerklaan, het eerste slachtoffer van Patrick S.

In een sloot achter een huis langs de Malledijk in Spijkenisse wordt op 28 januari 2010 Nanda Kerklaan gevonden. Ze wordt gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Op 2 februari overlijdt Nanda op 43-jarige leeftijd.

Pas veel later blijkt dat het om het eerste slachtoffer van Patrick S. gaat. De Spijkenisser zit dan vast voor de moord op Farida Zargar, op 5 augustus 2010. In een afgeluisterd gesprek met zijn zus geeft S. in de gevangenis ook de betrokkenheid bij de dood van Nanda Kerklaan toe.

Ongeluk

In januari 2010 hinkt de politie op de dag van het vinden van Nanda op twee gedachten. Een verkeersongeluk wordt niet uitgesloten. De vriend van Nanda roept getuigen op om zich te melden. Niemand heeft echter gezien wat er is gebeurd.

Drie maanden later sluit de politie het onderzoek naar het overlijden van Nanda Kerklaan. De oorzaak blijft onduidelijk. Het Nederlands Forensisch Instituut kan een ongeluk niet uitsluiten. De politie houdt vast aan de mogelijkheid dat de vrouw door hersenletsel na haar val naar de andere sloot is

gekropen.



Een ongeluk vinden bewoners van de Malledijk een bijzondere conclusie. Achter het huis van de familie Ooms is Nanda die ochtend gevonden. Ze ligt daar in een sloot, aan de zijkant van de vlonder. De fiets van Nanda ligt echter 100 meter verder op de bevroren sloot voor het huis, aan de anderevan de Malledijk. Persoonlijke spullen van Nanda liggen weer in het gras aan de huiszijde van de dijk."Onze overtuiging was dat het geen verkeersongeluk was. Niet alleen omdat de fiets en Nanda zo ver uit elkaar lagen. Maar ze had ook geen verwondingen aan het onderlichaam. Daardoor leek het ons heel onwaarschijnlijk dat ze was aangereden door een auto of zelf met de fiets was onderuit gegaan", zegt bewoner Ooms in een documentaire van Rijnmond.

Het dossier gaat bij de politie op de plank. Zes maanden na de dood van Nanda Kerklaan komt de Malledijk in Spijkenise weer in het nieuws. Farida Zargar verdwijnt als ze op 5 augustus van haar werk bij De Rijke over de Malledijk naar huis fietst. Haar vriend doet ook een oproep. Maar alle inzet ten spijt, Farida blijft spoorloos.

Straatroof

Het duurt anderhalf jaar voordat er weer schot in de zaak komt. In oktober 2011 worden twee jonge mannen aangehouden voor straatroof in de wijk Sterrenkwartier. Bij doorzoeking van het huis van één van de verdachten, Patrick S., ziet een oplettende agent het paspoort van Farida Zargar.​

Een paar weken later wijst Patrick S. de plek in het Mallebos aan waar hij Farida heeft begraven. Over Nanda nog geen woord. Die zaak komt pas aan het rollen als Patrick S. met zijn zus in de gevangenis praat. Dat gesprek wordt afgeluisterd.

Twee mannen

Uit onderzoek van de politie blijkt uiteindelijk dat op 28 januari Nanda Kerklaan naar haar werk, sociale werkplaats de Welplaat, fietst. Een vrouwelijke getuige verklaart dat ze fietsend over de

Malledijk die ochtend twee mannen is gepasseerd, van wie één haar probeert te slaan. Ze ontwijkt de klap.

Nanda Kerklaan is even later minder fortuinlijk. Zij wordt wel aangevallen. Haar fiets belandt op het ijs van de sloot tussen de Malledijk en het Mallebos. Zij wordt 100 meter verderop in een andere sloot tussen de huizenrij en industrieterrein Molenwatering gevonden. Haar schedel is ingeslagen. Het letsel is fataal.

De rechtbank veroordeelt Patrick S. voor beide moorden. Hij wordt veroordeeld tot levenslang. Justitie trekt de oorspronkelijke aanklacht tegen metgezel Timothy S. in. Er is onvoldoende bewijs dat ook hij bij de moorden is betrokken. Hoewel Patrick S. tijdens het hoger beroep in 2014 verklaart dat Timothy en hij Nanda Kerklaan hebben geslagen, wordt alleen hij veroordeeld voor haar dood.

Patrick S. krijgt in december 2014 25 jaar cel en tbs opgelegd, metgezel Timothy S. 5 jaar cel en tbs.