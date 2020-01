Parkeergeld levert gemeente Rotterdam 13 miljoen euro meer op

De gemeente Rotterdam zal dit jaar waarschijnlijk 13 miljoen euro meer ophalen aan parkeergeld dan in 2019. Dat meldt het CBS. Vorig jaar leverden de parkeerheffingen in de stad meer dan 106 miljoen euro op voor Rotterdam, maar dit jaar stijgt dat naar bijna 120 miljoen.

Sinds begin dit jaar moeten automobilisten betalen om hun auto op het Noordereiland te parkeren. Elders in Rotterdam, in Kralingen, zijn de parkeertarieven met veertig procent opgeschroefd. Daar betaal je voor een uurtje parkeren nu 2,50 euro. Voor de gemeente is dit een instrument om de woonwijken te ontlasten en ervoor te zorgen dat de parkeerfaciliteiten in het centrum gebruikt worden, vertelt wethouder Judith Bokhove (mobiliteit) bij Radio 1.



"We willen heel graag dat mensen die in de stad willen zijn, daar naartoe gaan en dan in een parkeergarage gaan staan", legt ze uit. "Want wie is er nou zo gek om 2,50 euro in een buitenwijk te betalen, terwijl je voor 2 euro in het centrum kan staan?"

De stijging in opbrengsten uit parkeergeld gaat al jaren op. Bokhove verwacht ook niet dat dat zomaar gaat veranderen. "We moeten bedenken dat grond steeds schaarser wordt. Gemeenten zoeken ook plekken om te kunnen bouwen. Wat schaarser wordt, wordt vaak duurder. Parkeren is op heel veel plekken nog gratis, terwijl het voor een gemeente geld kost. Het is logisch dat de gebruiker betaalt."

Eén miljard

In heel Nederland brengen parkeerheffingen in 2020 naar verwachting 1 miljard euro op. Dat is bijna tien procent meer dan vorig jaar. Het is voor het eerst dat de grens van een miljard wordt gepasseerd.

Amsterdam heeft het grootste aandeel in deze stijging: de hoofdstad verwacht zo'n 39 miljoen euro meer op te halen aan parkeerheffingen dan in 2019. In Den Haag gaat het om een stijging van zo'n 12 miljoen euro.

De gemeente Rotterdam verwacht in 2020 meer dan 630 miljoen euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Het parkeergeld beslaat daarvan zo'n 19 procent. Landelijk zijn de parkeerheffingen goed voor zo'n tien procent van de gemeentelijke heffingen.