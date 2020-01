Het weer van vandaag: winterse buien

Vandaag is het bewolkt en vallen er winterse buien met kans op een donderklap. Het wordt maximaal 6 graden, maar tijdens een felle bui is het kouder. Er staat een vrij krachtige en aan zee harde westenwind, windkracht 5 tot 7. Ook bestaat er kans op (zware) windstoten.

In de loop van de middag neemt de wind in kracht af. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een winterse bui. Het koelt af naar 4 graden en de westenwind waait matig en aan zee krachtig.

Morgen is er af en toe zon en bestaat er eerst nog kans op een bui. In de loop van de middag is er geregeld zon en blijft het droog. Het wordt 7 graden. De westenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, kracht 5 of 6.

Vooruitzichten

Donderdag een meevallende dag, daarna af en toe regen of een bui. Op dit moment lijkt juist de zondag de natste dag te worden. Het wordt zachter met in het weekend temperaturen in de dubbele cijfers, ook de nachten verlopen dan opvallend zacht.