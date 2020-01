Ook Nederlanders getest op coronavirus

Ook in Nederland zijn inmiddels mensen getest op het nieuwe coronavirus dat momenteel China en de rest van de wereld in zijn greep houdt. Dat meldt Harald Wychgel van het RIVM. De patiënten werden getest in ziekenhuizen buiten de regio. Het is niet bekend waar.

"Frankrijk, Duitsland; je kan erop wachten dat we in Nederland een keer te maken krijgen met het virus", zegt hij dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "Op dit moment is het niet in Nederland aanwezig. We hebben wel een aantal mensen getest op een verdenking, maar die waren negatief."

Geen vaccin

Het nieuwe soort coronavirus brak eind vorig jaar uit in de Chinese stad Wuhan. Inmiddels zijn meer dan vierduizend mensen, voornamelijk Chinezen, besmet. De meeste patiënten hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze vaak koorts. Het aantal doden is opgelopen tot meer dan honderd, maar een vaccin is er niet.

"Er zit een forse doorlooptijd in het ontwikkelen van een vaccin", zegt Wychgel. "Normaal gesproken duurt dat maanden tot jaren. De Mexicaanse griep brak bijvoorbeeld in april 2009 uit, maar het duurde tot september of oktober voor het een vaccin was. En dat was dan een griepvaccin; iets waar we ervaring mee hebben."

Mensen die het virus hebben opgelopen, worden nu behandeld op basis van hun symptomen. Zo krijgen ze extra zuurstof toegediend of krijgen ze koortsremmende middelen. Als iemand zich met ziekteverschijnselen meldt bij een arts in Nederland, gaat een speciaal protocol in werking.

"Dan wordt een test gedaan en wordt diegene in isolatie gehouden, om eventuele besmetting te voorkomen", legt hij uit. "Als de test positief is, blijft diegene in isolatie. De GGD gaat dan contactonderzoek doen, waarbij de gezondheid van mensen die met de patiënt in contact zijn geweest in de gaten wordt gehouden gedurende de incubatietijd."

Lockdown

Wuhan is inmiddels veranderd in een spookstad. Er is een lockdown afgekondigd en er rijden nog nauwelijks treinen, bussen of metro's. Ook nagenoeg alle vluchten vanuit de stad zijn geschrapt.

Zoiets dergelijks ziet Wychgel niet gebeuren in Nederland. "Dat is niet heel waarschijnlijk. Als hier één of meerdere patiënten zouden zijn, kan de verspreiding worden voorkomen door isolatie. Meer grove en ingrijpende maatregelen als een stad afsluiten, zijn dan minder effectief."

Wychgel adviseert Nederlanders om algemene hygiënemaatregelen te hanteren. "Hoesten en beroerd voelen past ook wel bij de tijd van het jaar. Op het moment dat mensen niet in Wuhan zijn geweest, denk ik niet dat ze zich daar zorgen over hoeven te maken."