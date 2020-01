Aggregaat belandt op auto, parallelbaan A16 tot 12:00 uur dicht

De parallelbaan van de A16 net voorbij de Van Brienenoordbrug richting Den Haag is dinsdagochtend afgesloten ter hoogte van de afslag Rotterdam-Centrum/Capelle. Op de weg is ter hoogte van het Kralingseplein een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen.

Op foto's is te zien dat de aanhangwagen van een vrachtwagen lading heeft verloren. Het gaat het om een aggregaat. Die is bovenop een personenauto terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Een kraan moet de aggregaat op een vrachtwagen tillen. Als de aggregaat van z'n plek is gehaald, wordt pas duidelijk hoe groot de schade aan het wegdek is.

Niemand raakte gewond, meldt de brandweer. De vertraging is rond 08:30 uur opgelopen tot zo'n 150 minuten. Verkeer dat rijdt op de parallelbaan wordt om het ongeluk geleid via de afslag Capelle. De weg blijft tot 12:00 uur dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Op de hoofdrijbaan van de A16 staat bovendien een kapotte auto, waardoor een uur lang maar een rijstrook vrij was. Om 08:40 werd een tweede rijstrook vrijgegeven. Om 09:15 uur volgde ook de derde rijstrook.

Verkeer richting Den Haag wordt geadviseerd om te rijden via de A15 en A4.