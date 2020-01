'Meer onderzoek naar 'verborgen vrouwen' in Nederland'

Jasper van Dijk (SP) over de Kamervragen

De Tweede Kamerfractie van de SP wil dat er meer onderzoek komt naar huwelijksmigranten in Nederland, zogeheten 'verborgen vrouwen'. Aanleiding daarvoor is onder meer de dood van de Iraanse Negar, die vorig jaar door haar Iraanse echtgenoot in Hendrik-Ido-Ambacht werd vermoord.

Negar werd door haar echtgenoot vanuit Iran naar Nederland gehaald. Ze leefde in Hendrik-Ido-Ambacht geïsoleerd en werd mishandeld door haar echtgenoot. Haar lichaam werd eind november gevonden in hun huis aan de Perengaarde.



Volgens Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) is niet bekend hoeveel huwelijksmigranten in Nederland verblijven. "We hebben wel een steekproef uit de gemeente Rotterdam, waar het zou gaan om één op de vijf vrouwen van migranten. Dat is een fors aantal, dus heb ik de regering gevraagd dit landelijk te onderzoeken om een beter beeld te krijgen."

Negars echtgenoot werkte in Nederland als kennismigrant. Daardoor had het tweetal geen verplichting om in te burgeren en kon zij door haar echtgenoot 'verborgen' worden gehouden. Van Dijk vindt dat daar iets aan moet veranderen.

"Ik stel voor om inburgering verplicht te stellen. Vrouwen die naar Nederland gehaald worden, zijn dan niet totaal onwetend en zonder kennis van instanties die hier beschikbaar zijn om deze vrouwen te helpen", legt hij uit.

Femmes for Freedom

Van Dijk beseft dat het niet eenvoudig is om de verborgen migranten boven water te krijgen. "De organisatie Femmes for Freedom maakt zich hier sterk voor. In de Kamervragen stel ik ook voor om met welzijnsorganisaties en huisartsen te kijken naar voorlichting en naar de mogelijkheden om deze vrouwen te achterhalen."

De vrouwenrechtenorganisatie gaf eerder al aan een belangrijke rol te zien voor verplichte inburgeringscursussen. Op die manier worden de sociale contacten van de vrouwen vergroot.

"Daarin wordt hen de weg gewezen en wordt duidelijk gemaakt dat geweld in Nederland niet geaccepteerd wordt", zei Shirin Musa van Femmes for Freedom eerder bij Rijnmond. "Zo weten ze de weg naar de hulpverlening ook makkelijker te vinden, dan spreken ze de taal en kennen ze mensen die ze in vertrouwen durven te nemen."

"De man in kwestie heeft nu de mogelijkheid om een vrouw te halen uit het buitenland en Nederland heeft daar geen enkel zicht op", zegt hij tot slot. "Als we dit soort misbruik willen aanpakken, moeten we zorgen op meer zicht van wie er naar dit land komt."