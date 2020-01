Bedientijden Haringvlietbrug (A29) worden aangepast

De bedientijden van de Haringvlietbrug in de A29 worden aangepast. Dat meldt Rijkswaterstaat. De aanpassingen moeten bijdragen aan een betere doorstroming van het autoverkeer op de A29.

De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Noord-Brabant en Goeree-Overflakkee en gaat in het vaarseizoen (van begin april tot eind oktober) tot wel negen keer per dag open. Dat is voornamelijk voor de pleziervaart.

Een aantal van die openingstijden liggen dichtbij de spitstijden, namelijk 09:30 uur, 15:45 uur en 18:30 uur. En dat moet anders, zei de gemeenteraad van Hoeksche Waard eind vorig jaar. De VVD, D66 en de Hoeksche Waardse Seniorenpartij dienden een motie in om de files te beperken.



Uit onderzoek concludeert Rijkswaterstaat nu dat door de opening van 15:45 uur over te slaan, de files inderdaad worden verminderd en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast wordt de opening van 09:30 uur verplaatst naar 10:00 uur. "Ook dit is naar verwachting een verbetering voor de ochtendspits."

's Avonds eerder

Maar in de avondspits wordt de brugopening juist verplaatst van 18:30 uur naar 18:00 uur. Dit doet Rijkswaterstaat om de nadelen van het vervallen van de middagbrugopening voor de recreatievaart te beperken. Maar gaat dit niet júist voor problemen zorgen op de weg? "Deze beslissing nemen we op basis van de verkeerscijfers", legt een woordvoerder uit. Rijkswaterstaat monitort of dit niet te veel nadeel oplevert voor de avondspits.

De Haringvlietbrug gaat in het vaarseizoen nu op elk heel uur vanaf 10:00 uur tot en met 21:00 uur open, behalve tussen 15:00 uur en 18:00 uur. Rijkswaterstaat vindt dat hiermee zowel de belangen van het wegverkeer als de belangen van de recreatievaart worden behartigd. De veranderingen gaan per 1 februari in, maar zullen voornamelijk vanaf 1 april (start vaarseizoen) zichtbaar zijn.

Volkeraksluizen

Om de doorstroming op de A29 te garanderen, worden ook de openingstijden van de nabijgelegen Volkeraksluizen aangepast. Deze brug wordt vanaf volgende maand tussen 06:00 en 10:00 uur en tussen 15:00 en 18:00 uur niet geopend voor de scheepvaart, zodat het wegverkeer op deze tijden ongehinderd gebruik kan maken van de A29.