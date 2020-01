Excelsior ontslaat trainer Ricardo Moniz

Trainer Ricardo Moniz is dinsdagochtend ontslagen door Excelsior. De tegenvallende resultaten in de eerste divisie vormen de aanleiding voor de beëindiging van het dienstverband.

Moniz won met Excelsior na de winterstop geen wedstrijd. De ploeg staat achtste in de competitie. Van de laatste vijf wedstrijden werden er drie verloren en eindigden twee duels in een gelijkspel.

"Een vervelende beslissing, maar de club is van mening dat er iets anders nodig is om het tij te keren", laat de club via de website weten. "Daarom willen wij ons nu met een andere trainer focussen op het bereiken van de play-offs."

In april 2019 nam Moniz het roer over van Adrie Poldervaart. De club hoopt op korte termijn een nieuwe trainer te presenteren.