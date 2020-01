Gerben Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) verlaat gemeenteraad

Gerben Vreugdenhil verlaat de Rotterdamse gemeenteraad. Het raadslid van Leefbaar Rotterdam gaat per 24 februari aan de slag als financieel directeur van het Warmtebedrijf Rotterdam.

Vreugdenhil zat zes jaar in de Rotterdamse gemeenteraad. "Ik ben raadslid geworden om op te komen voor Rotterdammers en ik denk oprecht dat ik mij op deze nieuwe plek nog nuttiger kan maken voor onze mooie stad", zegt hij in een verklaring.

Het raadslid was binnen zijn partij de dossierhouder van het Warmtebedrijf, zijn nieuwe werkgever. Vreugdenhil was al ondernemer.



Fractievoorzitter Joost Eerdmans kijkt met gemende gevoelens naar het vertrek van Vreugdenhil. "Naast dat we het ontzettend jammer vinden dat Gerben de fractie verlaat, zijn we tegelijkertijd blij dat we weer iemand met een groot Leefbaar-hart op een toppositie mogen afleveren.”

Vreugdenhil werd half december nog uitgeroepen tot Beste Politicus van 2019 in Rotterdam. Hij liet toen Nadia Arsieni (D66) en Stephan van Baarle (Denk) achter zich.



Leefbaar Rotterdam heeft sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 afscheid moeten nemen van meerdere partijgenoten. Vorige maand stapte Maarten Struijvenberg op, om aan de slag te gaan als wethouder in Capelle aan den IJssel. Bart-Joost van Rij stopte in april 2018 bij Leefbaar en begin vorig jaar legde Jari Esbeukman zijn raadslidmaatschap neer.



Het is nog onduidelijk wie Vreugdenhil in de raad opvolgt.