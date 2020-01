'Moniz ging enorm tekeer tegen Damen in de kleedkamer'

Excelsior wist na de winterstop geen wedstrijd te winnen. De ploeg verloor maandagavond met 2-1 van Jong PSV. Verslaggever Philip van Es bracht namens Rijnmond verslag uit van die wedstrijd. In de catacomben kreeg hij een scheldkanonnade mee van trainer Moniz tegen Alessandro Damen die als gevolg van een vroege rode kaart na het neerhalen van een speler het veld moest verlaten.

"We wachtten bij de kleedkamers tot we interviews zouden kunnen doen. De kleedkamerdeur stond open, maar het gebulder van Moniz tegen Damen ging door alle muren heen. Hij ging zo tekeer tegen hem", zegt verslaggever Van Es.

"Een andere verslaggever en ik stonden daar met plaatsvervangende schaamte", vervolgt Van Es. "Moniz vond dat Damen in het belang van het team beter de 1-0 had kunnen toelaten dan een overtreding maken."



Moniz maakte later tijdens het interview een opvallend kalme indruk. "Hij reageerde zelfs enigszins onderkoeld. Ik dacht dat hij enorm zou balen, want je zag op het laatst een punt wegglippen." Wellicht wist Moniz op dat moment al dat hij het veld zou moeten ruimen.



In april 2019 nam Moniz het roer over van Adrie Poldervaart. De Kralingers stonden er toen al slecht voor. Moniz wist het tij niet te keren en degradeerde met Excelsior naar de eerste divisie.

Dit seizoen heeft Excelsior als doel om rechtstreeks te promoveren. De ploeg staat echter op een achterstand van tien punten op een plek die recht geeft op promotie.

Voorlopig neemt assistent-trainer André Hoekstra de honneurs waar als trainer van de Rotterdamse club.