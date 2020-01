Rijnmond komt met nieuw tv-programma over de regionale filmsector

Door het verdwijnen van de Rotterdam Mediafonds in 2012 kreeg de regionale filmindustrie een behoorlijke klap te verwerken. De kans op substantiƫle lokale subsidies verdween, waarmee de werkgelegenheid in de filmsector sterk afnam. Diverse productiebedrijven en facilitaire bedrijven gingen failliet of verhuisden naar Amsterdam. Rijnmond Filmrol onderzoekt hoe de situatie bijna tien jaar later geworden is.

Zo vertelt regisseur Marc Eikelenboom (winnaar 48 Hour Film Project) in één van de uitzendingen: “Je kan in Rotterdam maximaal 12.500 euro aanvragen als je een speelfilm wilt maken. Dat is gewoon een verstervingsbeleid voor kunstenaars. Je kan je crew niet betalen en iedereen moet vrijwillig meewerken. Je gaat dan nooit goede films en goede filmmakers kweken.”

Shariff Nasr (winnaar De Oversteek) werkt aan zijn lange speelfilm Haram, waarvan het verhaal zich afspeelt in Rotterdam. Hij zegt in Rijnmond Filmrol: “Alle buitenshots draaien we in Rotterdam, maar grote kans dat we de binnenshots in Amsterdam draaien. Heel veel crew is naar Amsterdam verhuisd na het wegvallen van het Rotterdams Mediafonds, omdat daar het meeste werk is. Dus of ze moeten overkomen en dan betaal je hun reistijd, of ze moeten blijven overnachten. Het is dus een financiële afweging.”

In-Soo Radstake, hoofd externe producties bij Rijnmond, geeft aan waarom het belangrijk is om de sector tegen het licht te houden. “We zien dit als een mooie manier om lokale filmmakers een podium te bieden. Daarbij is het belangrijk om kritisch te kijken hoe de sector functioneert. De uitdaging is dat je continuïteit moet bieden voor filmproducties van enige schaal, waardoor het voor facilitaire bedrijven, productiebedrijven, creatieven, studenten en crewleden aantrekkelijk wordt om zich in deze regio te vestigen.”

Korte films, feature films en documentaires; alle soorten films komen voorbij in de nieuwe talkshow op Rijnmond. In de programmareeks komen elf verschillende regisseurs aan het woord over hun meest recente film. Het gaat hierbij om Ingeborg Jansen, Marc Eikelenboom, Esmee van Loon, Guido F.G. Jeurissen, Maarten Bun, Hester Overmars, Yvonne van der Haven, Marieke Widlak, Antoinette van der Velden, Shariff Nasr en Anthony van der Meer.