Ferry de Haan over ontslag Moniz: 'Er moest iets gebeuren'

"Er was sprake van een neerwaartse spiraal", zegt algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior na het ontslag van trainer Ricardo Moniz. "En als we toch minimaal voor de playoffs in aanmerking willen komen, dan moest er echt iets gebeuren."

Moniz kreeg dinsdagmorgen te horen dat hij niet langer de coach is van Excelsior is. De avond ervoor verloor hij met zijn ploeg met 2-1 van Jong PSV. "Nee, het ligt niet aan één wedstrijd", gaat De Haan verder. "Je probeert wel alles mee te wegen en mee te nemen. We zijn niet goed uit de winterstop komen. En om het tij te keren is een nieuw gezicht voor de groep noodzakelijk."

De Kralingers wonnen sinds de winterstop nog geen wedstrijd. "We hebben altijd uitgesproken dat directe promotie de doelstelling was. We gingen de winterstop in met drie punten achterstand op die plekken. Dat is heel snel opgelopen tot tien."

Welke trainer de Kralingers naar de playoffs moet leiden is nog niet duidelijk. Het hangt er ook vanaf wie er beschikbaar is.

Brood of Van Wonderen

De namen van Ruud Brood (ex-NAC) en Kees van Wonderen (ex assistent-Oranje) gaan al rond, maar De Haan wil niet reageren op namen. "Het zou ideaal zijn om komend weekeinde al een nieuwe trainer op de bank te hebben, maar dat moet natuurlijk wel kunnen."

Toevallig speelt Excelsior vrijdagavond (20:00 uur) op Woudestein tegen NAC, de club waar Brood op Oudjaarsdag werd ontslagen. Kees van Wonderen was vroeger, voor zijn komst naar Feyenoord, speler van de Bredase club. Hij werd onlangs nog genoemd als kandidaat bij NAC.