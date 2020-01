Dordt in één klap 370 miljoen rijker door verkoop aandelen Eneco

Met één klap van de voorzittershamer van burgemeester Wouter Kolff is de gemeente Dordrecht straks 370 miljoen euro rijker. De hamerslag is dinsdagmiddag het slotstuk van het formele besluit tot verkoop van de Eneco-aandelen.

Dordrecht is na Rotterdam (32%) en Den Haag (17%) met negen procent de derde aandeelhouder van het energiebedrijf. In totaal hebben 44 gemeentes in ons land aandelen in Eneco.

Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power betalen 4,1 miljard euro voor de aandelen. Dat komt voor Dordrecht neer op een opbrengst van 370 miljoen euro. De stad wil dat geld vooral zo investeren, dat het ook weer geld opbrengt.

De verkoop van Eneco is formeel pas een feit als 75% van de aandelen in handen komt van de Japanners. De kans dat dat niet gebeurt is erg klein.