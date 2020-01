Feyenoord ontsnapt in restant tegen Fortuna Sittard (1-2)

Het spel werd hervat in de 64e minuut. De leiding was in handen van arbiter Martin van den Kerkhof. Hij verving de verhinderde Kevin Blom, die vorige week het duel in Sittard leidde. Feyenoord ging gretig van start. Dit begin resulteerde in goede kansen voor Steven Berghuis en Jens Toornstra.

Spannende verlenging

In de reguliere speeltijd kreeg Feyenoord nog te maken met een tegenvaller. Nicolai Jørgensen moest geblesseerd afhaken. De Deen liet zich wisselen voor Luciano Narsingh.

Tijdens de eerste helft van de verlenging kreeg de thuisploeg een aardige kans. Mark Diemers schoot namens Fortuna Sittard de bal in de korte hoek, die door Justin Bijlow gekeerd kon worden. In de tweede helft van de verlenging bibberde Feyenoord weer toen Felix Passlack hard kon schieten op het Rotterdamse doel.

Feyenoord trok uiteindelijk toch nog de overwinning naar zich toe. Luciano Narsingh werkte dichtbij het Fortuna-doel de bal binnen, waarna de kwartfinale tegen sc Heerenveen (1-2) een feit was.

Fortuna Sittard - Feyenoord 1-2 (1-1)

43' 0-1 Amadou Ciss (eigen doelpunt)

48' 1-1 Felix Passlack

120' 1-2 Luciano Narsingh

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü (109' Karsdorp), Fer; Berghuis, Jørgensen (86' Narsingh), Sinisterra