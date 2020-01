LIVEBLOG teruglezen: Dordtse Raad beslist over stadion FC Dordrecht

De Dordtse gemeenteraad beslist dinsdagmiddag of FC Dordrecht binnen afzienbare termijn een nieuw stadion kan bouwen. De kans daarop is miniem, zo bleek vorige week bij een commissievergadering.

Een meerderheid van de gemeenteraad wel de club géén garantie geven voor een lening. Burgemeester en wethouders van Dordrecht willen dat ook niet en hebben de steun van de vier coalitiepartijen.

De oppositie ziet nog wel mogelijkheden voor een nieuw stadion en wil dat nader onderzocht wordt of er toch financiering mogelijk is onder diverse voorwaarden. De belangrijkste is dat FC Dordrecht zorgt voor zogeheten contra-garantie.

De club moet dus bedrijven of anderen beeld vinden om garant te staan voor de aflossing van de benodigde lening of een deel daarvan. Ook moeten de andere clubs op het sportcomplex Krommedijk/Reeweg-Oost akkoord gaan met een aangepast plan.

Als de motie een meerderheid haalt komt de bal bij FC Dordrecht te liggen. Op welke termijn een nieuwe stadion dan toch gebouwd kan worden is namelijk vooral afhankelijk van de termijn waarop de club zo'n contra-garantie kan regelen.

Het nieuwe stadion is in de huidige plannen onderdeel van een totale renovatie van het sportcomplex. Die kost ruim 17 miljoen euro, waarvan 6,5 miljoen euro voor het stadion.

FC Dordrecht heeft 1,2 miljoen beschikbaar en wil dus een garantiestelling voor een lening van 5,3 miljoen.

Verslaggever Thijs Blom is bij de raadsvergadering en doet live verslag via Twitter.