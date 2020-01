FC Dordrecht krijgt geen steun van gemeente voor bouw nieuw stadion

FC Dordrecht heeft 1,2 miljoen beschikbaar voor de bouw van een nieuw station en wilde een garantiestelling voor een lening van 5,3 miljoen. De gemeenteraad weigert dat.

De club is volgens een raadsmeerderheid een bedrijf dat zelf de broek moet ophouden. Ook wordt het risico dat gemeenschapsgeld verloren gaat te groot gevonden.

Het besluit over FC Dordrecht viel kort nadat de gemeenteraad instemde met de verkoop van aandelen Eneco. Die leveren 370 miljoen euro op. Met zoveel geld in het verschiet is het voor veel FC Dordrecht-supporters moeilijk te verkroppen dat hun club geen greintje steun krijgt. Zo'n twintig supporters wonen de gemeenteraadsvergadering dinsdag bij.

Algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht legt het hoofd nog niet moedeloos in de schoot. "Garantie voor de volledige lening kan de club niet vinden", rageert hij. "Maar dat is niet nodig als uit onderzoek blijkt dat maatschappelijke financiering mogelijk is." De Zeeuw doelt daarmee op een nieuw stadion met daarin ook plek voor horeca en maatschappelijke instellingen.