Fortes eindelijk Spartaan: 'Transfer groter gemaakt dan het was'

Spartaan Jeffry Fortes over transfersoap: 'Groter gemaakt dan het was'

In eerste instantie zou Fortes in de zomer pas transfervrij overkomen van Excelsior. "Het werd veel groter gemaakt dan het uiteindelijk was", blikt Fortes terug. Maar hij steekt ook zijn hand in eigen boezem. "Het is natuurlijk net iets anders, omdat ik zelf heb aangegeven dat ik nu al wilde vertrekken en op het hoogste niveau wilde spelen."

Fortes had niet de gedachte, maar wel de hoop dat Excelsior zijn eerdere transfer naar Sparta zou gunnen. Ondanks het gedoe rondom zijn transfer, is hij zeker niet rancuneus. "Ik ben Excelsior altijd dankbaar."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Jan Jaap Pruysen met Sparta-speler Jeffry Fortes, die op Het Kasteel voor handhaving wil gaan.