'Binnenrotte wordt dé ontmoetingsplek tijdens Songfestival'

De Binnenrotte in Rotterdam wordt in mei de plek waar fans samenkomen en optredens zijn van voormalige deelnemers aan het Songfestival. Dat heeft de Rotterdamse cultuurwethouder Kasmi dinsdagmiddag bekendgemaakt. Volgens Kasmi is de Binnenrotte de meest geschikte plek is om zoveel bezoekers op te vangen.