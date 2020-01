'En we noemen haar Maartje' - girafje erbij in diergaarde Blijdorp

In diergaarde Blijdorp is dinsdagochtend een netgirafje geboren. "Het is een meisje van zo’n 170 cm lang en circa vijftig kilo zwaar! Ze heet Maartje en heeft al gedronken bij moeder Anne", laat Blijdorp opgetogen weten.

Maartje is al voor het publiek te zien. Samen met haar moeder verblijft ze de eerste maand apart in het binnenverblijf ‘de Ui’. Dat is om te voorkomen dat Anne meteen weer drachtig wordt.

Elke giraffevrouw krijgt in Blijdorp een paar keer in haar leven de mogelijkheid jongen te baren en groot te brengen. In de tussenliggende periode krijgt ze anticonceptie.

De netgiraffe is een bedreigde diersoort. De afgelopen twintig jaar is bijna tweederde van de populatie verdwenen. Er zijn nog ongeveer 8 duizend netgiraffen in het wild over. De kudde in Blijdorp telt nu acht giraffen.