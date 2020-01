Chantal Janzen: 'Erg leuk dat het Songfestival in Rotterdam is'

"Rotterdam voelt echt als een wereldse stad. Het is heel erg leuk dat het Songfestival hier is", zegt Chantal Janzen. Samen met Edsilia Rombley en Jan Smit tekent zij in mei voor de presentatie van het mega-evenement. Het trio is dinsdag in het stadhuis op de Coolsingel voor de officiële sleuteloverdracht van vorige organisator Tel Aviv aan Rotterdam.

Met de overdracht wordt het Songfestivalseizoen officieel ingeluid. De symbolische sleuteloverdracht bestaat volgens traditie uit het overhandigen van een sleutelbos, waaraan elke gaststad een eigen sleutel toevoegt. De complete bos is vanaf deze week een jaar lang te zien in de hal van het stadhuis. Daarna voegt Rotterdam er een nieuwe stadssleutel aan toe en draagt hem weer over aan de volgende songfestivalstad.

“Ik weet dat Rotterdam een superteam heeft voor het Songfestival", zegt Jon Ola Sand, de baas van het Songfestival. "Ze hebben veel goede ideeën en een fantastische locatie. Ahoy is een perfecte plek om het festival te hosten. Er zijn honderden vrijwilligers om te helpen. Ik weet zeker dat Rotterdam een geweldig festival gaat organiseren.”

Na het sleutelmoment volgt het eerste gezamenlijke optreden van de drie songfestivalpresentatoren, Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen. Zij verrichten de loting voor de twee halve finales in Ahoy, op 12 en 14 mei. Nederland doet daar niet aan mee, omdat het als gastland automatisch geplaatst is voor de finale op 16 mei.

Nuchter

Bij de spreekwoordelijke nuchtere Rotterdammer op straat lijkt vooralsnog de festivalgekte nog niet toe te slaan. Voorbijgangers op straat reageren in meerderheid nog niet erg enthousiast. Volgens cultuurwethouder Kasmi gaat dat de komende maanden echt wel veranderen: "Ik zie in mijn omgeving veel enthousiasme." De wethouder ziet de 6000 kaarten die werden weggegeven aan minima als een mooi succes. "Nog nooit zijn zoveel mensen gratis naar een Songfestival gegaan."

Burgemeester Aboutaleb benadrukt dat hij trots is dat met Duncan Laurence -"een jongen uit deze regio" - ervoor zorgde dat het Songfestival naar Rotterdam komt. Hij verwacht dat er veel bezoekers uit de hele wereld naar Nederland zullen afreizen. "Het is ook een goed moment om naar Rotterdam te komen. Het is mei, bijna zomer. Een goed moment om te genieten van het leven, de bloemen en de bomen. We zijn een industriële stad met één van de grootste havens ter wereld, maar we zijn ook een erg groene stad."

Aboutaleb maakt ook van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe internationaal Rotterdam is. "Ik maak wel eens de grap dat ik niet alleen burgemeester ben, maar ook Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van Rotterdam, een stad met 180 nationaliteiten. Als je naar Rotterdam komt, kom je om de wereld te zien."