Schiedammer krijgt elf jaar gevangenisstraf voor schietpartij in Rotterdam-West

Bij de schietpartij in de Allard Piersonstraat raakte een man zwaargewond

Schiedammer Hicham M. (25) moet elf jaar de cel in voor een schietpartij in Rotterdam-West. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald.

Bij de schietpartij in de Allard Piersonstraat raakte op 21 mei 2019 een 31-jarige man zwaargewond. De beschieting vond plaats rond 21:00 uur, toen er nog spelende kinderen op straat waren.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar zou hij een tijdlang zijn bewaakt, omdat gevreesd werd dat hij alsnog zou worden geliquideerd.

Hicham M. werd in juli 2019 opgepakt, nadat de tv-programma's Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond aandacht aan de zaak hadden besteed. Agenten vonden hem in een hotel in Prins Alexander.

Tegen de Schiedammer was twaalf jaar cel geëist voor poging tot moord.