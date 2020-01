Kunstenaar werkt aan eerbetoon voor Zaal Koster, voorheen commandopost van het verzet

De vroegere commandopost van het verzet is nu een all you can eat-restaurant

Kunstenaar Jaap Reedijk uit Sommelsdijk werkt aan een tastbare herinnering aan Zaal Koster in Klaaswaal. Er moet een verzetspaneel komen in de buurt van het gebouw. Nu zit er een all you can eat-restaurant, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was Zaal Koster een commandopost voor het verzet.

Eerder vertelden Leen Mosterdijk en Arie Stolk bij Rijnmond over de geschiedenis van het pand. Zo zaten er in de kleedkamers onder het podium onderduikers, terwijl er boven Duitsers op veldbedden sliepen.

Voor Reedijk is de opdracht voor het verzetspaneel een bijzondere. Zijn vader zat onder verzetsleider Jaap Koster in het verzet in Klaaswaal. “Daar werd ook later niet veel over gesproken, dus de meeste verhalen ontdek ik nu pas”, vertelt de kunstenaar. “Mijn vader was er rond 4 en 5 mei duidelijk veel mee bezig, maar het werd toch een beetje stilgezwegen."

Oude foto's en knipsels

Reedijk is bij zijn moeder in de oude fotoalbums en dozen met krantenknipsels gedoken. Hij ontdekte er papieren waaruit bleek dat zijn vader regelmatig zonder stempels de Barendrechtse brug over mocht steken, plus een lijstje met namen van mensen die fout waren in de oorlog. Vroeger vond hij onder de vloer de verzetsarmbanden en vermoedelijk een wapen in papier gewikkeld. “Dat heeft destijds wel veel indruk op me gemaakt.”

Voor het paneel is hij nog op zoek naar meer foto’s van Zaal Koster en de verzetsgroep. “Zoals ik het album van mijn ouders heb, zo moeten er meer mensen zijn met foto’s. Die zou ik graag eens willen zien om te kijken of we er iets mee kunnen.”