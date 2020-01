Rotterdam krijgt één spoedloket voor zorg die niet wachten kan

Grote zorgorganisaties in Rotterdam gaan samen spoedzorg aanbieden. Wie acuut zorg nodig heeft, kan daar een beroep op doen. Rotterdam is volgens Aafje, Laurens en Lelie Zorggroep de eerste gemeente waar zorginstellingen samen één spoedteam vormen.

Spoedzorg is verpleegkundige zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Er valt bijvoorbeeld de alarmknop onder waarmee mensen die thuis wonen om hulp kunnen roepen als ze zijn gevallen.

Maar de spoedzorg is er 's avonds, 's nachts en in het weekend ook voor assistentie in verpleeghuizen. Ook daar kunnen de verpleegkundigen van het spoedteam binnen een half uur ter plekke zijn, bijvoorbeeld voor het beoordelen van een patiënt.

Verder bekijken de zorgaanbieders nog of het team ook bij huisartsenpost Rijnmond kan bijspringen. Gedacht wordt aan het overnemen van verpleegkundige handelingen die nu nog door de artsen van de huisartsenpost worden gedaan.

Het spoedteam richt zich nu vooral op Rotterdam. Maar ook zorgaanbieders uit de regio kunnen zich aansluiten, waarna de spoedzorg ook buiten de stad beschikbaar komt.