'Wacht met verkoop Eneco totdat Mitsubishi wil praten over excuses en compensatie'

De beslissing of Eneco verkocht mag worden aan Mitsubishi moet uitgesteld worden totdat het Japanse bedrijf wil praten over excuses en compensatie voor het inzetten van dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog. Die oproep doet de Stichting Japanse Ereschulden nogmaals aan de gemeenteraadsleden van de 44 gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco en de verkoop moeten goedkeuren.

“De verkoop is een politieke beslissing waarbij wij niet betrokken zijn”, zegt Jan van Wagtendonk als voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden. Maar Van Wagtendonk heeft wel het verzoek aan de raadsleden om Mitsubishi te vragen respect te hebben voor hun slachtoffers en hun directe nazaten.

De Stichting wil dat de autoproducent in opdracht van de huidige aandeelhouders aan tafel komt om te praten over excuses en compensatie. Niet alleen voor de negen overlevenden die er nu nog zijn, maar ook voor hun directe nabestaanden. Al sinds de jaren negentig wordt dat geprobeerd, maar tot nu toe weigerde het bedrijf dat.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben voor zover nu bekend 3322 Nederlanders onder dwang bij Mitsubishi moeten werken. Dat was zwaar werk onder moeilijke omstandigheden.

Laatste kans op excuses

De vader van Anneriet de Pijper van de Stichting is krijgsgevangene gemaakt in Java en naar Sumatra gebracht om daar te gaan werken als dwangarbeider bij de aanleg van een spoorlijn. Met een van de transportschepen is de man om het leven gekomen toen de boot werd getorpedeerd.

Zij ziet nu nog een laatste kans om excuses te krijgen voor de slachtoffers nu het bedrijf Eneco wil kopen. Ook zijn er volgens haar veel mensen met een Indonesische achtergrond die nu klant zijn bij Eneco, maar als Mitsubishi de eigenaar wordt hoogstwaarschijnlijk zullen opstappen.

Begin januari is de voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden in Rotterdam en Den Haag geweest om bij de raadsleden die straks over de verkoop van Eneco moeten stemmen in te lichten over het verleden van het moederbedrijf Mirsubishi.

Van Wagtendonk heeft inmiddels begrepen dat de aandeelhouderscommissie een gesprek hierover heeft gehad met het Japanse bedrijf. Ook is het ministerie van Buitelnlandse Zaken ingelicht.

Komende donderdag spreekt de Rotterdamse gemeenteraad over de verkoop van Eneco.