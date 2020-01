Flatbewoner over fatale mishandeling: 'Ik heb nog getwijfeld of ik er tussen zou springen'

Bewoners van de flat in Rotterdam-Zuidwijk, waar dit weekend een vrouw om het leven kwam door huiselijk geweld, zijn "kapot" van wat er is gebeurd. "Ik vergeef het mezelf niet dat ik niet eerder gehandeld heb", zegt een van hen.

Een 27-jarige vrouw raakte afgelopen zaterdag zwaargewond bij een ruzie met haar partner. Ze was er slecht aan toe en is maandag aan haar verwondingen overleden.

"Ik hoorde geen gegil, alleen een hoop gestommel", zegt een omwonende, die alleen anoniem over het drama aan het Vaarnerkamp wil vertellen.

"Op een gegeven moment ging de balkondeur open en kwamen ze allebei vechtend naar buiten. Toen heb ik nog getwijfeld of ik ertussen zou springen. Maar ik was verlamd van schrik. Ik ben terug naar binnen gegaan en ik heb de politie gebeld."

Snikkend: "En nu kunnen we nooit meer wat doen. Dat vind ik heel erg."

"Een vent moet met zijn poten van een vrouw afblijven", vervolgt de vrouw. "Klaar, uit."

Toch voelt ze zich schuldig. "Ik had eerder moeten bellen", vindt ze. "Maar er werd daar wel eens meer herrie gemaakt. En dan was er gewoon niks aan de hand. Dan waren de kinderen gewoon aan het spelen. Maar dan hoor je zondag al die sirenes en dan denk je: dit is mis, dit is heel goed mis."

Agenten vonden de ernstig gewonde vrouw en haar twee kinderen. De dader was er vandoor. Hij meldde zichzelf later op het politiebureau. De twee jonge kinderen bleven ongedeerd.