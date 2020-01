Matchwinnaar Narsingh na Fortuna Sittard-Feyenoord: 'Heerlijk gevoel'

Luciano Narsingh schoot Feyenoord in extremis een ronde verder

Luciano Narsingh was met het winnende doelpunt de man van de wedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard (1-2). Na het bekerduel was hij daarom ook het middelpunt van de feestvreugde. "Een heerlijk en best gevoel", begon hij. "Mooi dat ik een shine mocht pakken."