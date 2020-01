Advocaat kritisch op het spel en veld; positief over Narsingh

Dick Advocaat was dinsdag na Fortuna Sittard-Feyenoord (1-2) vooral opgelucht. De trainer van de Rotterdammers zag zijn ploeg in de achtste finale van het bekertoernooi niet goed spelen: "Dit was niet echt één van onze beste wedstrijden."

Na het bekerduel wilde Advocaat geen excuses zoeken, maar hij had toch wel een kritiekpunt over de omstandigheden. "Het veld was erbarmelijk. Fortuna Sittard heeft daar ook mee te maken. Maar Fortuna Sittard is daar aan gewend en Feyenoord had daar problemen mee." Het spel moet zaterdag tegen FC Emmen beter, vindt Advocaat.

Narsingh

De trainer van Feyenoord was wel weer tevreden over de invalbeurt van Luciano Narsingh. "Hij was zeker aanspeelbaar. Dat was niet bij iedereen het geval. Dit moet voor Narsingh ook een goed gevoel zijn dat hij zelf die goal scoort. En voor Feyenoord is het ook goed."

