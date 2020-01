Brielle kiest voor fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne

Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne werken al langere tijd samen. Maar dinsdagavond werd (unaniem) door de Brielse gemeenteraad gekozen voor een stap verder.

Volgens de Partij van de Arbeid in Brielle is een "zelfstandig Brielle in de toekomst niet goed voor het voortbestaan van de gemeente en haar instellingen." De partij spreekt dan ook van "een historische stap".

Dinsdagavond besprak de gemeenteraad het rapport 'Op weg naar onze bestuurlijke toekomst'. Daarin werden alle voors- en tegens van een bestuurlijke fusie op een rij gezet.

"De belangrijkste kernwaarden die vanuit de samenleving zijn meegegeven zijn het behoud van de eigen identiteit en het eigen karakter van de verschillende woonkernen, behouden van de voorzieningen, nabijheid van dienstverlening en een gedifferentieerd woningaanbod in de kernen", schrijft de gemeente.

Toch pleiten ook de onderzoekers voor meer duidelijkheid, vooral op financieel vlak.

Westvoorne en Hellevoetsluis moeten nog een besluit nemen over een fusie. Een fusie van alle gemeenten (dus met Nissewaard) was geen optie. Dat ziet Nissewaard niet zitten.