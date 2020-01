TomTom: Rotterdammers stonden langer vast in het verkeer

Ondanks dat de Maastunnel in Rotterdam weer een paar maanden open is, is de drukte op de Rotterdamse wegen iets toegenomen. Dat zeggen onderzoekers van TomTom Traffic.

Een gemiddelde autorit door de stad duurde vorig jaar 25 procent langer. Dat is een stijging van twee procent ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl in 2018 de Maastunnel het hele jaar was afgesloten.

Volgens de onderzoekers die de TomTom Traffic Index samenstelden duurt een rit door Rotterdam van een half uur gemiddeld zeven minuten langer door verkeersdrukte. In de avondspits kon dat zelfs oplopen tot een kwartier.

Als je elke dag in de spits in Rotterdam moest zijn, dan zou je vorig jaar 115 uur stil hebben gestaan door de verkeersdrukte. Volgens TomTom zou je in die tijd vijf truien te breien en 29 mutsen. Ook zou je 25 keer de marathon kunnen lopen.

De grootste knelpunten zijn de Bergweg, Groene Hilledijk, Algeraweg, West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat. Die plekken moet je vooral mijden op dinsdagmiddag en de donderdagmiddag (tussen 17:00 en 18:00 uur).

De grootste drukte was op 26 november. Een ongeluk op de A15 richting Ridderkerk zorgde er toen voor dat het verkeer in heel Rotterdam toen vastliep. De meest rustige dag was, niet geheel verwonderlijk, 25 december. Dat was in 2017 en 2018 ook al het geval.

Het complete Rotterdamse overzicht van TomTom Traffic vind je hier .

Landelijk gezien is de meeste vertraging in Leiden. De stad wordt gevolgd door Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Amsterdam. Rotterdam staat zevende op de lijst.