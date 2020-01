Miljoenen mensen zien (rolstoel)dansend echtpaar uit Spijkenisse

Laaiend enthousiaste reacties kregen ze na hun optreden in het populaire BBC-programma The Greatest Dancer. Toch mochten Alex en Jacqueline Glijn uit Spijkenisse niet door naar de volgende ronde.

Het programma werkt anders dan andere talentenjachten. Waar er normaal een panel van juryleden is, werk dit programma met teamcaptains.

Dat houdt in dat degenen die door zijn naar de volgende ronde nauw moeten samenwerken met de captains, die de strijd met elkaar aangaan. Omdat, geen van hen bekend was met rolstoeldansers, durfden ze het helaas niet aan om het stel door te laten gaan.

Laat je niet beperken

Toch is dit voor hen geen bittere pil. "Bijna 5 miljoen mensen hebben ons gezien. Dat is gigantisch." Het stel wil aan de wereld laten zien wat er allemaal mogelijk is, ook als je een beperking hebt. "We kunnen het allemaal en doe lekker waar je zin in hebt. Laat je niet beperken."

Ooit stoppen met dansen, gaat het echtpaar nooit. "Dit blijven we samen doen, tot we erbij neervallen."