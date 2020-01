Onhandige koperdief op heterdaad betrapt in Rotterdam-Delfshaven

Agenten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een koperdief op heterdaad betrapt. Hij was aan de Suze Groeneweglaan in Rotterdam-Delfshaven bezig met het afknippen van een bliksemafleider.

"Hij maakte alleen de melder wakker met zijn onhandige wijze om de leiding van de gevel te krijgen", schrijft de politie op Instagram.

Toen de man in de gaten kreeg dat de politie in de buurt was, zette hij het op een lopen. Op de Essenburgsingel werd hij gepakt. Hij had een aanzienlijke hoeveelheid gereedschap bij zich.

De koperdief kreeg de bliksemafleider dus niet los. "Maar schijnbaar was het met een aantal loodflappen wel gelukt", schrijft de politie verder. "Die zijn in beslag genomen."